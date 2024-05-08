Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Oğlak Burcu Yorumu
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu:
Bugün iletişim sorunları yaşayabilirsiniz sevgili oğlaklar. Sorumluluklarınızı netleştirmeli, sınırlarınızı çizmelisiniz. Kendinize bir plan yapın. Sorumlulukları paylaşmaktan korkmayın. Kendinizi biraz geri çektiğinizde tüm krizlerin üstesinden gelebilirsiniz.
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