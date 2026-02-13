Astrolojiye göre bazı burçlar için para yalnızca harcama aracı değil, psikolojik bir güven alanıdır. Maddi istikrar bozulduğunda içsel dengeleri de sarsılabilir. İşte, parayla güven arasındaki çizgiyi karıştıran 3 burç...

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Para Boğa burcu için huzur demektir. Maddi kayıp ihtimali, onun güven duygusunu zedeler. Bu yüzden birikim yapmadan rahat edemez.

Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)

Geleceği garanti altına almak isteyen Oğlak burcu, maddi planlamayı hayatının merkezine koyabilir. Başarı ve güveni çoğu zaman finansal istikrarla eşleştirir.

Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)

Kontrol ihtiyacı yüksek olan Başak burcu, para yönetimini bir güven unsuru olarak görür. Hesap kitap yapmadan huzur bulamaz.