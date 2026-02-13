Astrolojiye göre bazı burçlar için para yalnızca harcama aracı değil, psikolojik bir güven alanıdır. Maddi istikrar bozulduğunda içsel dengeleri de sarsılabilir. İşte, parayla güven arasındaki çizgiyi karıştıran 3 burç...
Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)
Para Boğa burcu için huzur demektir. Maddi kayıp ihtimali, onun güven duygusunu zedeler. Bu yüzden birikim yapmadan rahat edemez.
Oğlak (22 Aralık – 19 Ocak)
Geleceği garanti altına almak isteyen Oğlak burcu, maddi planlamayı hayatının merkezine koyabilir. Başarı ve güveni çoğu zaman finansal istikrarla eşleştirir.
Başak (23 Ağustos – 22 Eylül)
Kontrol ihtiyacı yüksek olan Başak burcu, para yönetimini bir güven unsuru olarak görür. Hesap kitap yapmadan huzur bulamaz.