'Kara para' soruşturmasında yeni gelişme... 9 şirkete el konuldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "kara para" soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

36 ŞAHIS VE 9 İŞYERİNE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunla kaydedildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/8080 sayılı soruşturma dosyası kapsamında; şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları, kurulan organizasyonda hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yolu ile döviz şeklinde gelen paraların kaynağı belli olmayan paralar olduğu, nakit beyan formları ile getirildiği beyan edilen paraların yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu ve kendi aralarında düzenledikleri belgeler ile döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları tespit edilmiştir.

Yapılan çalışmalarda ‘Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret Anonim Şirketi Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza E-Ticaret Limited Şirketi, Ata Denız Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Deniz Sera Sanayi Ve Ticaret Limitet Şirketi, Ata Deniz Metal Demir Çelik Anonim Şirketi, Çelik Kons. Yapı İnş. San. Ve Tıc. A.Ş., Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Muti Demir İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Bağdatlı Boya Ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Limited Şirket’ isimli şüpheli şirketler tespit edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişiliklere ait suç tarihinden itibaren elde ettikleri değerlendirilen 9 Şirket, 1 adet Dükkan, 25 adet Tarla/Arsa, 12 adet Konut/Daire ve 104 adet Araç olan mal varlıklarına el konulmasına karar verilmiş ve ilimiz merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri illeri olmak üzere bu aşamada 36 şahıs ve 9 işyerine yönelik 13.02.2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmeye devam etmektedir."