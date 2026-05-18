Pazar gecesi hayatını değiştirme kararı alıp pazartesi öğlen pes eden 3 burç!

Bazı burçlar "yeni başlangıçlar" fikrine aşıktır. Özellikle pazar akşamları, içlerinde inanılmaz bir kişisel gelişim canavarı uyanır. Temiz defterler açılır, harika ajandalar alınır, saatlik programlar yapılır ve yulaf lapası tarifleri araştırılır. Hayatlarını mükemmel bir düzene sokacaklarına dair kendilerine o kadar inanırlar ki, bu vizyon onlara inanılmaz bir haz verir. Ancak pazartesi sabahının ilk stresiyle, gelen acil bir maille veya küçük bir yorgunlukla karşılaştıklarında, o muazzam vizyon yerini anında eski alışkanlıkların tatlı konforuna bırakır. İşte planları harika ama icraatları zayıf olan o 3 burç...

KOÇ BURCU (21 MART - 19 NİSAN)

Koçların hevesi dünyadaki en güçlü ama en kısa süreli enerjidir. Bir şeye karar verdiklerinde hemen, o saniye olsun isterler. Pazar gecesi tüm spor ekipmanlarını sipariş edip, büyük bir coşkuyla pazartesiye hazırlanırlar. Ancak sonuçları hemen göremediklerinde veya süreç biraz bile sıkıcılaştığında anında o işten soğur ve kendilerine heves edecek yeni bir macera ararlar.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL - 22 EKİM)

Teraziler plan yapmanın "estetiğini" severler. O renkli kalemlerle ajanda doldurmak, güzel yemek kaplarına sağlıklı öğünler hazırlama fikri onların çok hoşuna gider. Ancak iş, pazartesi sabahı o rahat yataktan çıkıp terlemeye veya disiplinli bir şekilde çalışmaya geldiğinde içlerindeki o rahatına düşkün Venüs enerjisi devreye girer. "Aman, salı başlarım" demek onların en sevdiği cümledir.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Yaylar büyük resmi görmeye bayılır. Onların pazar gecesi planları sadece bir diyet değil, "hayatı tamamen değiştirip dünyayı gezme" gibi devasa hedeflerdir. Sorun şu ki, Yaylar detaylardan ve rutinlerden nefret eder. Planlarını uygulamak için her gün aynı saatte aynı sıkıcı şeyleri yapmaları gerektiğini fark ettikleri o ilk pazartesi anında, tüm programı iptal edip doğaçlama yaşamaya geri dönerler.