Sadakati test edilmemesi gereken 3 burç: Bir kez güven verdiler mi sonsuza kadar arkanızdalar...

Bazılarına göre güven, bir kere verildi mi kutsaldır. Ancak bu sadakat test edilirse, aynı kararlılıkla geri çekilmesini de bilirler. İşte sadakati sorgulanmaması gereken üç burç...

BOĞA (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğa burcu, güvenin ve bağlılığın sembolüdür. Bir ilişkiye başladığında, tüm kalbiyle bağlanır. Partnerine sadık kalır, sevdiği kişiyi korur. Ancak bu güven bir kez kırılırsa, geri dönüşü zordur. Boğa için sadakat tek yönlü bir yoldur: ya tamamen vardır ya da hiç.

ASLAN (23 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Aslan burcu sevdiklerine sonuna kadar sahip çıkar. İlişkilerinde gururlu ama aynı zamanda son derece sadıktır. Partnerini korur, savunur, destekler. Ancak güvenini sorgulamak, onu en çok inciten şeydir. Aslan bir kez ihanete uğrarsa, kalbini sonsuza dek kapatabilir.

oğlak (22 aralık - 19 ocak)

Oğlak burçları, aşkı ciddiye alan burçlardandır. Onlar için ilişki bir sorumluluktur; bu nedenle güveni kolay kolay sarsılmaz. Partnerine sadıktır, sözüne sadıktır ve arkasını dönmez. Fakat güveni sınanırsa, bir daha asla eski sıcaklığına dönmez.