Sevdiği kadını aşırı sahiplenen 4 erkek burcu: Bu burçlar eşlerini asla bırakamıyor

Astrolojiye göre burçlar, ilişkilerdeki davranış biçimlerimizi önemli ölçüde etkileyebilir. Bazı erkek burçları duygularını saklarken, bazıları sevgisini korumacı ve sahiplenici bir tavırla gösterir. Bu burçlar, partnerinin yanında her daim güven hissi verse de aşırıya kaçtıklarında kıskançlık krizlerine yol açabilir. İşte sevdiği kadına sıkı sıkıya bağlanan ve onu kimseye bırakmayan o 4 erkek burcu…

ASLAN BURCU

Aslan erkekleri ilişkilerinde partnerlerini adeta bir kraliçe gibi görür. Sevdiği kadını toplum içinde korur, destekler ve gözünden bile sakınır. Ancak bu sahiplenme bazen onun üzerinde bir “benim” damgası gibi hissedilebilir. Aslan erkeği, sevgisini göstermekten çekinmez ama partnerinin başkalarıyla ilgilenmesini kıskanabilir. Onun dünyasında sadakat en önemli değerdir.

AKREP BURCU

Akrep erkekleri duygularını derin ve yoğun yaşar. Sevdiği kadına karşı hissettiği bağlılık, çoğu zaman onu koruma ve kollama dürtüsünü tetikler. Fakat bu tutku, zaman zaman aşırı kıskançlığa dönüşebilir. Akrep erkeği, partnerinin yanında adeta bir güven kalkanı gibi durur ve onu asla yalnız bırakmaz. İlişkide güven sarsılırsa bu durum daha da belirginleşir.

BOĞA BURCU

Boğa erkekleri, ilişkilerinde sadakat ve istikrara büyük önem verir. Sevdiği kadını maddi ve manevi anlamda korumak ister. Ona göre ilişki, iki kişinin dünyaya karşı kurduğu sağlam bir kaledir. Ancak bu bağlılık, zaman zaman partnerinin özgürlük alanını kısıtlayabilir. Boğa erkeği, sevgisini hissettirmek için her fırsatta onun yanında olur.

YENGEÇ BURCU

Yengeç erkekleri, duygusal bağlara ve aile kavramına çok değer verir. Sevdiği kadını koruma isteği, çoğu zaman içgüdüsel olarak ortaya çıkar. Onun için partnerinin mutluluğu ve güvenliği her şeyden önce gelir. Ancak bu bağlılık, bazen aşırı endişeli ve müdahaleci bir tavra dönüşebilir. Yengeç erkeği, sevgisini her an hissettiren bir partnerdir.