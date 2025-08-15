Sırlarını saklamayan 3 burç: Paylaşma konusunda zirvede olan burçlar...

Bazı insanlar için yakın arkadaşlarla buluşmak, sadece keyifli vakit geçirmek değil, aynı zamanda içini dökme fırsatıdır. Eski ilişkilerden bahsetmek, yeni flört maceralarını anlatmak ya da yaşanmış travmaları paylaşmak… Astrolojide bazı burçlar bu konuda oldukça cömerttir ve konuşmaya başladıklarında durmakta zorlanırlar.

TERAZİ (22 EYLÜL - 21 EKİM)

Terazi burcu bir sohbete dahil olduğunda, akışın sınırı yoktur. Paylaşmak için adeta sabırsızlanan teraziler, bir buluşmaya bir dizi hikâye ile gelir. Ayrıntıları saklamak yerine tüm samimiyetleriyle ortaya koyarlar.

YENGEÇ (20 HAZİRAN - 21 TEMMUZ)

Dışarıdan bakıldığında yengeç burcu oldukça kapalı ve korumacı görünür. Ancak güven duydukları ortamda, bu su burcu şaşırtıcı derecede fazla paylaşım yapar. Duygularını anlatmak ve anılarını açmak onlar için rahatlatıcıdır.

YAY (21 KASIM - 20 ARALIK)

Yay burcu, fazla paylaşma konusunda tereddüt yaşamaz. Arkadaş ortamında açık sözlülüğüyle bilinir ve paylaştığı detaylar yüzünden pişmanlık duymaz. Onlar için sohbet, neşeyle akan bir macera gibidir.