Bazı burçlar için sosyal enerji sabit değildir. Ruh hallerine göre bir anda değişebilir. İşte, sosyal enerjisi dalgalı olan 3 burç...

İkizler (21 Mayıs – 20 Haziran)

Oldukça konuşkan ve enerjik olabilirken, bir anda içe kapanabilir. Zihinsel temposu sosyal hayatına da yansır.

Balık (19 Şubat – 20 Mart)

Duygusal dalgalanmalar yaşayan Balık burcu, iç dünyası yorulduğunda kalabalıklardan uzaklaşır.

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Yüzeysel sohbetlerden çabuk sıkılan Akrep burcu, enerjisini seçici kullanır. Bir gün çok sosyal, ertesi gün tamamen sessiz olabilir.