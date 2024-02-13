Günlük Burç Yorumları: 14 Şubat Çarşamba Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 13 Şubat 2024 - 16:04

Güncelleme: 13 Şubat 2024 - 16:04

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Haklılığınızı ispatlamaya çalışırken kendinizi fazla yoruyorsunuz sevgili teraziler. İçerde biriken öfkeniz olur olmadık yerlerde ortaya çıkabilir. Kesin ve net olun. Ne istediğinizi net ifadelerle anlatın. Aksi taktirde haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz.