Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Temmuz Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Yaşam kalitenizi arttıracak yeni fikirler, yeni anlaşmalar gündemde olabilir sevgili teraziler. Sağlık sorunuzla alakalı çözümsel yaklaşmanız gerekiyor fakat her söylenene inanmayın, iyi araştırın. Riskli adımlar atmayın.
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