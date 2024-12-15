Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi günlük burcu:
Bugün biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. İlişkilerin sizi bu kadar zorladığını görmek canınızı acıtabilir. Anlaşılmadığınızı hissetmek öfkeli tavırlar sergilemenize sebep olabilir. Kendinizi ifade edin fakat sağlıklı bir dille...
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