Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Aralık 2024 - 16:28

Güncelleme: 15 Aralık 2024 - 16:28

Terazi burcu ve yükselen terazi günlük burcu:

Bugün biraz gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz. İlişkilerin sizi bu kadar zorladığını görmek canınızı acıtabilir. Anlaşılmadığınızı hissetmek öfkeli tavırlar sergilemenize sebep olabilir. Kendinizi ifade edin fakat sağlıklı bir dille...