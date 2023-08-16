Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalabilir, ilgilenmek istemediğiniz konulara dahil olabilirsiniz.. İçe dönmek, ne istediğinize karar vermek, biraz yalnız kalmak iyi gelecektir. Kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeyi öğrenmelisiniz.
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