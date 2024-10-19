Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ekim Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Zihninizden geçen düşünceleri bugün yakınlarınızla paylaşabilirsiniz. Her ne kadar kendinize güvenmeseniz de destek göreceksiniz. Biraz mücadele ve kararlılıkla ile istediğiniz gibi sonuçlanacak olan olaylar çok daha iyi hissettirecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölüm nedeni belli oldu!
- 'Yenidoğan' skandalına karışan kişiler ifşa oldu
- Özel'i 'onaylamayan' seçmenlerin partisi dikkat çekti
- İsrailli bakanın skandal paylaşımına sert tepki!
- Yurtdışına kaçtı iddiası
- '1989'dan beri hukukumuz var'
- 'Hepsini bir gecede kamulaştıralım'
- 'Tak tak tak, evraklar değişmekte...'
- 1 suikast, 3 yalan, 1 mit
- 'Ülke yangın yeri, sen hala çıkmış 'hançer' diyorsun'