Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Kararsızlığınızın en üst seviyede olduğu bir gün sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. İçsel çatışmanız insanlar tarafından fark ediliyor. Verdiğiniz sözleri tutmaya özen gösterin. Çelişkili tavırlarınızı fark edin. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız kararlı olmalısınız.
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