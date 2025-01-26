Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün üzeri geçmişte kapatılmış olan ailevi konular gündeme gelebilir sevgili teraziler. Anlaşmazlıklar ve laf kalabalığı sizi yorabilir. Eski defterlerin açılması hoşunuza gitmese de konuları hallederek ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Problemleri geçiştirmeyin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arınç'tan çok konuşulacak 'Kartalkaya yangını' yorumu
- Yılmaz Tunç'tan açıklama!
- Tunç'tan Özel'e telefon yanıtı
- Özdağ'dan Yapıcıoğlu'na yanıt
- 'Parti konuşmalarını Fidan'a danışıyordu'
- 'Çarpıcı bilgiler paylaşacak'
- Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber
- Gezi eylemlerine ilişkin Çarşı davasında karar
- Gözaltı kararı verildi!
- İlker Yağcıoğlu'ndan Galatasaray iddiası