Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Cuma Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Haziran 2024 - 16:33

Güncelleme: 27 Haziran 2024 - 16:33

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün kendinizi çok fazla kararsız ve gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Anlık ve düşünmeden aldığınız kararlar insanlara güven kaybettiriyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.