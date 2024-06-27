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Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Cuma Terazi Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Cuma Terazi Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Haziran 2024 - 16:33

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün kendinizi çok fazla kararsız ve gergin hissedebilirsiniz sevgili teraziler. İç dünyanızda kendinizle çatışıyorsunuz. Anlık ve düşünmeden aldığınız kararlar insanlara güven kaybettiriyor. İlişkilerinizin bozulmasını istemiyorsanız daha net olmalısınız.


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