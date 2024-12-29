Günlük Burç Yorumları: 30 Aralık Pazartesi Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Aralık 2024 - 16:59

Güncelleme: 29 Aralık 2024 - 16:59

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Bugün üzeri geçmişte kapatılmış olan ailevi konular gündeme gelebilir sevgili teraziler. Anlaşmazlıklar ve laf kalabalığı sizi yorabilir. Eski defterlerin açılması hoşunuza gitmese de konuları hallederek ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Problemleri geçiştirmeyin.