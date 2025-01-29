Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ocak Perşembe Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Hatalarınızdan çok şey öğrendiniz. Çevrenizle uyumu yakalayabildiğiniz bir gün. Sosyal çevrenizden gördüğünüz manevi destek enerjinizi yükseltiyor. Yeni maceralara açık ve hiç olmadığınız kadar kararlısınız.
En Çok Okunan Haberler
-
- Şule Aydın’dan canlı yayında sert tepki!
- Gazetecilere 'bilirkişi' gözaltısı!
- RTÜK inceleme başlattı
- İşte ifadesinin tam metni!
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a tepki
- Ünal Karaman'ın yeni partisi belli oldu!
- 'İstifasını istedi, görevden alınacağı tarih belli'
- Dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
- İktidar yeni ‘oyun’ peşinde
- Ahmet Türk'ün torunu öldürüldü