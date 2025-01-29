Günlük Burç Yorumları: 30 Ocak Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Ocak 2025 - 16:07

Güncelleme: 29 Ocak 2025 - 16:07

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Hatalarınızdan çok şey öğrendiniz. Çevrenizle uyumu yakalayabildiğiniz bir gün. Sosyal çevrenizden gördüğünüz manevi destek enerjinizi yükseltiyor. Yeni maceralara açık ve hiç olmadığınız kadar kararlısınız.