Günlük Burç Yorumları: 4 Şubat Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 03 Şubat 2025 - 16:22

Güncelleme: 03 Şubat 2025 - 16:22

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz sevgili teraziler. Beklenmedik konuların gündeme gelmesi canınızı sıkabilir. Ne kadar iyi olmaya çalışsanız da değer görmediğinizi hissetmek ilişkilerinizi sorgulamanıza sebep oluyor. Sağlığınızı önemseyin.