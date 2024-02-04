Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Şubat Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Bugün keyifli bir gün sevgili teraziler. Yakın çevrenizden gördüğünüz destek özgüveninizi arttırıyor. Yolculuklar ve eğitimle alakalı konular gündemde olabilir. İlişkileriniz bu kadar uyumlu bir şekilde ilerlerken sorumluluk alın. Gidişatı siz yönlendirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM Parti İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı!
- Erdoğan'ın Hatay'daki 'itirafı' gündem oldu
- 'Erdoğan o sözleri duyunca çok kızdı...'
- DEM Parti'nin 'İstanbul' kararının perde arkası
- Çok sayıda kentte 'kuvvetli sağanak' bekleniyor!
- Yeniden Refah Partisi'nden 'İmamoğlu' iddiasına yanıt
- ‘6 aydır aklınız neredeydi?’
- Eskişehir'de AKP karıştı!
- Ekonomide 'U' dönüşü olacak mı?
- Durmuş Yılmaz Cumhuriyet'e konuştu!