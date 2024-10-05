Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ekim Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Sevgili teraziler, bugün parasal konulara odaklanabilir, yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Yeni kararlar alırken biraz ayaklarınız yere sağlam basmalı. Kararlılıkla arkasında durduğunuz fikirlerinizin size pozitif anlamda maddi getirisini yakın zamanda görebileceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başını kesip surlardan aşağı attı, sonra intihar etti
- Çölün ortasında bulundu, içinden servet çıktı!
- Garipoğlu'nun otopsisine giren doktor ve savcı konuştu
- Mezar açıldı, yeni kuşkular oluştu
- Babası, katil Semih Çelik'i anlattı
- Kesin ihracı için düğmeye basıldı
- Nedim Şener'den canlı yayında mezhepçilik
- Yerlikaya'nın o paylaşımına tepki yağdı
- Araştırma şirketinden 'alternatif' anket!
- Katilin annesinden şok sözler: 'İyi ki yapmışlar...'