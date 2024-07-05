Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Temmuz Cumartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Kendinizi bugün biraz yalnız ve gergin hissediyor olabilirsiniz sevgili teraziler. İlişkilerinizde kurmayı zorlandığınız denge insanlardan sizi uzaklaştırıyor. Kendi kararlarınızı almayı öğrenmelisiniz. Çok fazla insandan fikir almak kafanızı karıştırıyor, bu aralar bildiğinizi yapın ama kararlı olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın 'emekli maaşı' planı ortaya çıktı
- 'Öldün sen öldüüünnnn'
- Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı
- Kırgızistan'da darbe girişimi!
- Cem Yılmaz teknesini sattı: Fiyatı dikkat çekti
- Sigara ve içkiye zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
- Uçağa binmenin yeni kuralları resmen yasalaştı
- Merih Demiral'ın cezası belli oldu!
- Aşkta en tutkulu 5 burç
- Esad'la görüşme nerede olacak?