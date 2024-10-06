Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:
Birkaç gündür yaşadığınız stresten sonra bugün pozitif bir gün geçirebileceksiniz sevgili teraziler. Ailevi sorunlarınızı çözüme kavuşturabilir, ilişkilerinizi yoluna koyabilirsiniz. Günün ikinci yarısı özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmeler olabilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz.
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