Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Terazi Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Ocak 2025 - 16:15

Güncelleme: 06 Ocak 2025 - 16:15

Terazi burcu ve yükselen terazi burcu:

Sevgili terazi, haklılığını ispatlamaya çalışırken kendini yoruyorsun. Vermen gereken yerde tepki vermediğin için öfken içerde birikiyor. Kesin ve net olmalısın. Ne istediğini korkmadan net ifadelerle anlatmalısın. Bunu önemsemezsen haklıyken haksız duruma düşebilirsin.