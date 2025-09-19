Trendler için cüzdanını boşaltan 3 burç...

Bazı insanlar modayı takip etmeyi hobi değil, adeta bir yaşam tarzı olarak görür. Gardıropları her sezon yenilenir, online alışveriş sepetleri hiç boş kalmaz ve en son trendleri kaçırmamak için bütçelerini zorlamaktan çekinmezler. İşte stil uğruna birikim yapamayan, modaya para harcamaktan asla pişmanlık duymayan 3 burç...

ASLAN (22 TEMMUZ - 22 AĞUSTOS)

Gösterişi seven aslan burcu için kıyafetler sadece ihtiyaç değil, kendilerini ifade etmenin en önemli yolu. Işıltılı ve dikkat çekici parçalar onların enerjisini yansıtır ve bu yüzden en son çıkan koleksiyonlara büyük harcamalar yapmaktan çekinmezler.

TERAZİ (22 EYLÜL - 21 EKİM)

Teraziler, uyumlu ve şık görünmeyi sever. Modayı yakından takip eder, renk ve doku kombinasyonlarında adeta ustadırlar. Gardıropları hep doludur çünkü “ne olur ne olmaz” diyerek yeni bir şey almaktan kendilerini alıkoyamazlar.

İKİZLER (20 MAYIS - 19 HAZİRAN)

Değişken ruh halleri ve enerjik yapılarıyla tanınan İkizler burcu, modada da sürekli yenilik peşindedir. Bir gün spor giyimi, ertesi gün sofistike bir tarzı benimseyebilirler. Bu sürekli değişim arzusu, onları sık sık alışverişe yönlendirir ve bütçelerini zorlar.