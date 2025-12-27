Kooperatif davasında tahliye edilmişti: Şenol Aslanoğlu yeniden gözaltına alındı! Eşi ve avukatı Duygu Aslanoğlu'ndan Cumhuriyet'e açıklama...

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON'a yönelik olan kooperatif davasına ilişkin gelişmeler devam ediyor.

Son olarak üçüncü duruşması görülen davada, ilk olarak tutuklu yargılanan, ikinci duruşmada ise ev hapsi verilen ve son olarak tahliye edilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

DURUŞMAYA GÜNLER KALA İKİNCİ GÖZALTI

Davanın 5 Ocak 2026'da saat 10.00'da görülecek 4'üncü duruşmasına günler kala Aslanoğlu yeniden gözaltına alındı.

ŞENOL ASLANOĞLU'NUN EŞİ VE AVUKATI DUYGU ASLANOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Yeniden gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun eşi ve avukatı Duygu Aslanoğlu Cumhuriyet'e açıklamalarda bulundu.

"YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ DAHİL"

Duygu Aslanoğlu gazetemize açıklamada bulunarak, "Gözaltına alınan isimler arasında yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri dahil 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi" dedi.

TEFRİK EDİLEN DAVA DOSYASI

Duygu Aslanoğlu konuya ilişkin, "Şenol Aslanoğlu, Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu dosya, tefrik edilen yani ayrılan bir dava dosyası. Şenol Aslanoğlu, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt hizmet binası Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne götürüldü" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'da yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan davada, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince; eski İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Cihangir Lübiç ve eski İZBETON Genel Müdür Vekili Hüseyin Şimşek'in adli kontrol şartıyla tahliyesine, Aslanoğlu'nun konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine, Soyer'in de aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına ve ifade veren tüm tutuksuz sanıkların adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmedilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz'da İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, "ihaleye fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.