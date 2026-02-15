Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Pazartesi Yay Burcu Yorumu

Yay Burcu ve Yükselen Yay Burcu

İletişim trafiğin hızlanabilir. Farklı insanlarla fikir alışverişi yapmak zihnini açar. Keskin doğrularını esnetmen yeni kapılar açar. Kardeşler veya yakın çevreyle mesafeli ama bilinçli bir diyalog kurabilirsin.