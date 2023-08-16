Günlük Burç Yorumları: 17 Ağustos Perşembe Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 16 Ağustos 2023 - 17:52

Güncelleme: 16 Ağustos 2023 - 17:52

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Sevgili yaylar bugün sizden yaşça büyük insanlarla tartışmamaya özen gösterin. İş hayatınızda gerginlikler, yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Özgür olmak istiyorsunuz ama bugün zamanı değil. Sezgilerinizi kullanarak sorunların üstesinden gelebilirsiniz.