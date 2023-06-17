Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Pazar Yay Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 17 Haziran 2023 - 17:30

Yay burcu ve yükselen yay burcu günlük yorumu:

Sabah saatlerinde kararsız bir enerjide olmanız mümkün. Günün ikinci yarısı özellikle güvenmediğiniz hiçbir konuda adım atmayın. Parasal anlamda veya sağlık alanında beklenmedik sorunlar yaşanabilir. Sakin bir kafa ile sorunların üstesinden gelebilirsiniz.