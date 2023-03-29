Günlük Burç Yorumları: 30 Mart Perşembe Oğlak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 17:40

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 17:40

Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu

İki arada bir derede kalmışlığınız bugün sabrınızı fazlasıyla zorlayabilir. İçinizdeki gerilimi atmak için sorumluluklarınızdan kısa bir süre bile olsa uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Özel hayatınıza zaman ayırın. Bakış açınızı değiştirin.