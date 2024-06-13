Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Haziran Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
İş hayatınızın ve sağlığınızın gündemde olduğu bir gün sevgili yengeçler. Aceleci olmayın, işlerinizi planlarsanız daha rahat edersiniz. Hata yapmaya açıksınız. Bugün uzaktaki tanıdıklarınızdan haber alabilirsiniz. Duygularınızı abartılı şekilde yaşamanız mümkün.
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