Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Ağustos Pazartesi Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu günlük yorumu:
İşlerinizi yoluna koymak isterken kararsız kaldığınız noktalar yavaşlamanıza sebep oluyor. Zaman kaybetmemek için ne istediğinizi kalbinize sormalı ve mantığınızı da yanınıza alarak o yolda ilerlemelisiniz. Kendinize inanın.
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