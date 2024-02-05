Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Salı Yengeç Burcu Yorumu
Yengeç burcu ve yükselen yengeç burcu:
Aile büyüklerinizden değer verdiğiniz kişilerin sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacağınız bir gün. İş yükünüzün yanı sıra artan ailevi sorumluluklar biraz yorsa da günün sorunda kendinizi daha huzurlu hissedeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıdan Murat Kurum hakkında karar!
- Erkan'ın üstü neden çizildi? Yandaştan al haberi
- İki aday arasında dikkat çeken oran
- Başkanlar neden yargılanmıyor?
- İBB'ye bir aday daha çıktı
- Anket: Kurum'un tek bir şansı var...
- Adaylık hevesi kursağında kaldı
- Şimşek'in TCMB için önerdiği ilk isim ortaya çıktı
- AKP'li Ensarioğlu'ndan 'Başak Demirtaş' yorumu
- Ekinözü Kaymakamı evinde ölü bulundu!