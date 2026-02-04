Yoktan yere kavga çıkarmaya bayılan 4 erkek burcu: Bu burçlar tartışmayı çok seviyor

İlişkilerde anlaşmazlık kaçınılmaz olabilir; ancak bazı erkekler için bu durum neredeyse bir alışkanlık gibidir. Astrolojik özellikler, sabırsızlık, kontrol ihtiyacı ve yoğun duyguların tartışma eğilimini artırabildiğini gösterir. Özellikle bazı burçlar, sakin bir anı bile polemiğe çevirebilecek reflekslere sahip olabilir.

KOÇ BURCU

ASLAN BURCU

Koç erkeği hızlı düşünür, hızlı konuşur ve hızlı tepki verir. Sabırsız yapısı nedeniyle karşısındakini dinlemeden çıkış yapabilir. Tartışmayı çoğu zaman bir rekabet alanı gibi görür. Küçük bir eleştiri bile anında büyüyebilir. Sonradan pişman olsa da anlık öfkesini kontrol etmekte zorlanır.

AKREP BURCU

Akrep erkeği duygularını içinde biriktirir ve beklenmedik anlarda patlar. Tartışmayı başlatan şey çoğu zaman görünmez bir rahatsızlıktır. Kin tutma eğilimi, eski konuları yeniden gündeme taşımasına neden olabilir. Kavga, onun için bir güç ve kontrol aracıdır. Sessizliği bile gerilimlidir.

İKİZLER BURCU

İkizler erkeği sözlerle oynamayı sever. Tartışmayı bazen bilinçli olarak kışkırtabilir. Bir anda fikir değiştirip karşısındakini çelişkiye düşürebilir. Kavga onun için çoğu zaman zihinsel bir oyundur. Sonunda “ben sadece konuşuyordum” diyerek geri çekilebilir.