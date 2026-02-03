Nagehan Alçı'dan skandal sözler: 'Bazı depremzedelerde para harcama refleksi kaybolmuş'

Gazeteci Nagehan Alçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, deprem bölgesinde olduğunu söyleyerek 'depremzede rehaveti oluşmuş' ifadelerini kullandı.

Alçı şunları yazdı:

"Günlerdir deprem bölgesinde YouTube kanalım için çekimler yaptık… CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuştuğu depremzede gibi birçok vatandaş çıktı karşımıza… Acı ve mağduriyet çok ama herşeyi sonsuza kadar devlet veremez. Maalesef bölgede depremzede rehaveti oluşmuş!

"DEPREMZEDELERDE PARA HARCAMA REFLEKSİ KAYBOLMUŞ"

Konteyner kentlerde devletin sağladığı elektrik, su ve ısınmanın yanısıra devamlı gelen gıda ve temel ihtiyaç yardımları nedeniyle maalesef bazı depremzedelerde para harcama refleksi kaybolmuş. Bütün kısıtlı imkan ve zorluklara rağmen bu nedenle konteynerlardan çıkmak istemiyorlar...

Elbette hayat koşulları zorlu, büyük acılar yaşadılar ama hayat devam ediyor ve dünyanın hiç bir devleti sonsuza kadar tüm yaşam masraflarını üslenemez… Para harcama refleksleri zayıfladığı ve elektrik, ısınma gibi giderleri karşılamak istemedikleri için hak sahibi olan ve evleri teslim edilen vatandaşların bir kısmı sağlam ve yeni evlerine geçmektense konteyner koşullarında yaşamaya devam ediyorlar.

Kiracı olan depremzedelerin ise ezici çoğunluğu konteyner kentlerden çıkmak istemiyor, devletten ev talep ediyorlar. Devletin kiracılara hak sahipleri koşullarında ev sağlaması hem ekonominin üzerinde büyük bir yük yaratır hem de Adil değil. Adalet ve eşitlik aynı şey değildir hatta çoğu zaman birbiriyle çelişir!

Halbuki devlet deprem bölgesinde hakikaten büyük yatırım yapmış, onbinlerce modern ve son derece güzel konut inşa etmiş. Hepsini teker teker gezdim. İstanbul’da, Ankara’da en az 50 bin edecek 3+1, yepyeni dairelerin kiraları deprem bölgesinde 8-9 bin bandında.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle gittiği Osmaniye'de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bana, ‘Depremden sonra neredeydin?’ diyen Erdoğan, depremden sonra deprem illerine toplam 38 kez gitmiş. Özgür Özel ise 26’sı o günkü görevi olan Grup Başkanvekili olarak, 23’ü de Genel Başkan olduktan sonra toplam 49 kez gitmiş. Bugün 50’ncidir.

Üç yılın sonu oldu, ‘Vereceğim, yapacağım’ dediği evlerin yüzde 70’ini yaptı, 11 ilimizde toplam 270 bin kişi konteynerde kalıyor.

Bakan 'Bugün için deprem bölgesinde 5 bin liraya kiralık ev var' diyor" ifadesini kullanan Özel, "'15 bin liraya kiralık ev var’ diyen Bakan, gel de 5 bin liraya kaç tane kiralık ev varsa biz kiralayıp dağıtacağız depremzedelere. Haydi bakalım gel, Osmaniye’de bir tane göster."