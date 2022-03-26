2022'nin ilk çeyreğinde en çok kullanılan uygulamalar belli oldu

26 Mart 2022 Cumartesi, 00:00

Sosyal medya platformlarıyla ilgili analizler paylaşan Data.ai, 2022'nin ilk çeyreğinde en çok kullanılan mobil uygulamalara ilişkin raporunu yayımladı. Rapor, indirme sayısı, müşteri harcamaları ve aylık aktif kullanıcı sayısı baz alınarak hazırlandı.

Shift Delete'in haberine göre, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ve iş modelinin yaygınlaşmasıyla birlikte popülaritesi artan Zoom, 2022’nin birinci çeyreğinde en çok indirilen uygulamalar sıralamasında 10’uncu oldu.

FACEBOOK BİRİNCİ SIRADA

Data.ai verilerine göre Facebook, 2022’nin birinci çeyreğinde en çok kullanılan uygulama oldu. İkinci sırada popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp gelirken, Instagram üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise Facebook Messenger var.

Aylık 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan TikTok, Data.ai’nin listesine beşinci sırada girerken; onu Amazon, Telegram, Twitter, Spotify ve Netflix takip ediyor.

HARCAMALARDA LİDER TİKTOK

Mobil uygulama harcamalarını da araştıran Data.ai’ye göre kullanıcılar 2022’nin birinci çeyreğinde en fazla TikTok’ta harcama yaptı.

Google’ın sahibi olduğu YouTube listeye ikinci sırada girdi. Popüler tanışma uygulaması Tinder üçüncü olurken, bu yıl Türkiye’de faaliyete başlayacak olan Disney+ ve HBO Max peşinden geldi.

Data.ai konuyla alakalı açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

Genel olarak, uygulamalara yapılan tüketici harcamasının iki yıl içinde yüzde 40’ın üzerinde arttığını, 2020’nin ilk çeyreğiyle kıyasladığımızda toplam harcamanın iOS için yüzde 42 ve Google Play için yüzde 44 arttığını tahmin ediyoruz.

Öte yandan Instagram, 2022’nin birinci çeyreğinde en çok indirilen mobil uygulama olmayı başardı. Meta’ya bağlı sosyal medya platformunu ezeli rakibi TikTok takip etti. Facebook, üçüncülük koltuğuna oturdu ve WhatsApp da en çok indirilen dördüncü mobil uygulama oldu. Hemen ardından Snapchat geliyor.