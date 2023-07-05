24 GB RAM'i olan ilk telefon Redmagic 8S Pro Plus tanıtıldı

Yayınlanma: 05.07.2023 - 12:40

Güncelleme: 05.07.2023 - 12:40

Kısa bir süre önce 24 GB'lı RAM olan telefonlar hakkında bilgiler ortaya çıkmıştı. OnePlus'tan önce davranan şirket Redmagic 8S Pro Plus'ı tanıttı. Bilindiği üzere şu anda aktif olarak 18 GB RAM'li telefonlar bulunuyor. Standart olarak ve fazla sayıda Android cihazda da 12 GB ve 16 GB gibi RAM'ler görüyoruz ancak 24 GB RAM ile sınırlar iyice aşılacak gibi görünüyor.



TELEFON ŞU AN EN YÜKSEK RAM'E SAHİP



iPhone tarafında ise iPhone 14 serisinin tamamında 6 GB RAM karşımıza çıkıyor.



Android telefon markaları ise RAM değerlerini yükseltemeye devam ediyor. Redmagic 8S Pro Plus'ın RAM'i dışındaki özellikleri de dikkat çekiyor. 6.8 inç 1116x2480 piksele 1.300 nit parlaklık ve 120Hz AMOLED ekran yapısında olan cihazın bir de Plus olmayan bir versiyonu bulunuyor.



Snapdragon 8 Gen 2'ye sahip olan cihaz 1 TB depolama alanı sunuyor. Yüksek performans sunması beklenen telefonda soğutma sistemi de bulunuyor. Öte yandan 165W şarj destekli olduğu aktarılan cihazda 5.000 mAh gibi nispeten küçük bir batarya var.



24 GB RAM 1 TB depolama alanı sunan versiyon 1.036 dolardan satışa çıkacak.





