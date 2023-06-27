Akıllı telefonlar seviye atlıyor: 24 GB RAM'li telefon geliyor
Teknoloji firması Realme 24 GB fiziksel RAM'li telefon çıkaracağını açıkladı.
OnePlus dün 24 GB RAM'li dünyanın ilk akıllı telefonunu çıkartacağı ortaya çıkmıştı. OnePlus'ın ardından Realme de 24 GB fiziksel RAM'li telefon çıkartacak.
Çin merkezli teknoloji firması Realme iddiaya göre, 24 GB RAM bulunan bir telefon üzerinde çalışıyor. Digital Chat Station tarafından alınan bilgilere göre 24 GB RAM Realme'nin telefonunda fiziksel olarak bulunacak.
Ayrıca OPlus grubu (Oppo, Realme, OnePlus) bütün markalarının amiral gemisi modellerinde fiziksel olarak 24 GB RAM bulunan telefonlar çıkaracak. RAM kapasitesinin artması ile ColorOS'un daha stabil olarak çalışacağı tahmin ediliyor.
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