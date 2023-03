4.000 yıl önce soyu tükenen mamutların etinden köfte yaptılar

Avustralya'daki bir şirket, mamut köftesi yapmak için bir mamutun DNA'sını kullandı. Vow isimli şirket, alışılmadık (ve soyu tükenmiş) hayvanlardan etler üreterek, bu "yetiştirilmiş" et alternatifleri sayesinde insanları iklim krizi sırasında artık sürdürülebilir olmayan geleneksel et kaynaklarından uzaklaştırabileceklerini umuyor.

Chip'te yer alan habere göre Vow, köfteyi oluşturmak için bir mamut kas proteininden alınan DNA dizisini kullandı. The Guardian'ın bildirdiğine göre, sekansta boşlukların olduğu yerlerde, mamutlardan alınan DNA kullanıldı. Bu, koyunlardan alınan miyoblast kök hücrelerinin içinde etin yetiştirilmesinden önce yapıldı. Tüm süreç birkaç hafta sürdü ve köftenin yaratıcılarına göre "süresiz" olarak bunu yapmak mümkün.

Vow'un kurucu ortağı Tim Noakesmith, The Guardian ile yaptığı görüşmede, ekibin mamutu “çeşitlilik kaybının ve iklim değişikliğinin bir sembolü olduğu için” seçtiğini, ancak herhangi bir hedef hayvandan badem büyüklüğünde bir biyopsi bulunduğu takdirde bu sürecin kullanılabileceğini belirtti.

Yani bu yöntem, elimizde yeterince kalıntı bulunmayan Dodo gibi hayvanlar için kullanılamayacak.

Ekip, Good Morning Britain'a “Bunun başarılması için yeterli genetik bilgi yok” dedi ve ekledi: “Dodo nuggetları aslında aklımıza gelen ilk fikirdi. Mamut köftesine döndük çünkü bu tür hakkında elimizde daha fazla bilgi var."

Vow'un Baş Bilim Sorumlusu James Ryall ise “T. Rex'in kolajen dizisi aslında oldukça iyi bir şekilde tanımlandı” diyor ve devam ediyor: “Yani teorik olarak Tyrannosaurus Rex (DNA’sı) kullanarak kollajen bazlı bir besin takviyesi oluşturabilirsiniz.”

Do you fancy a mammoth meatball for your breakfast this morning? ??



The Mammoth Meatball, is the world’s first meat created from the cells of the extinct Woolly Mammoth - a protein that hasn’t been seen on the planet for 5000 years.



Could T-Rex treats be next? pic.twitter.com/g3pg7QogOP