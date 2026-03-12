SGK 650 bin kişinin emekliliğini iptal etti: Maaşlar faiziyle geri alınacak!

SGK'nin açıkladığı verilere göre son 5 yılda yapılan incelemelerde, fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilen yaklaşık 650 bin kişinin emeklilik işlemi iptal edildi.

Denetimlerde özellikle tabela şirketleri, kısa süreli sigorta girişleri ve gerçekte çalışılmayan iş yerlerinden yapılan bildirimler mercek altına alınıyor. Hileli olduğu belirlenen sigorta primleri sistemden silinirken, bu primlere dayanarak bağlanan emeklilikler de geçersiz sayılıyor.

E-DEVLET HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ KODLAR UYARIYOR

Uzmanlar, yurttaşların e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümünü düzenli kontrol etmeleri gerektiğini vurguluyor. Sistemde görülebilen bazı harf kodları inceleme sürecine işaret ediyor:

K (Kontrollü): İş yerinin SGK tarafından inceleme altında olduğunu gösteriyor.

İş yerinin SGK tarafından inceleme altında olduğunu gösteriyor. Ş (Şüpheli): Sigorta bildiriminde usulsüzlük şüphesi bulunduğunu ifade ediyor.

Sigorta bildiriminde usulsüzlük şüphesi bulunduğunu ifade ediyor. S (Sahte): İşlemin sahte olduğunun kesinleştiğini gösteriyor ve ilgili primler iptal ediliyor.

Uzmanlar, özellikle “S” kodunun emekliliğin iptal edilmesi ve diğer yaptırımlar açısından kritik olduğunu belirtiyor.

MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ ALINIYOR

Denetim sonucunda hileli şekilde emekli olduğu tespit edilen kişiler için yalnızca emeklilik iptali uygulanmıyor. SGK, bugüne kadar ödenen emekli maaşlarını ve sağlanan sağlık hizmetlerinin bedelini yasal faiziyle birlikte geri talep edebiliyor.

Yetkililer, geri ödemelerin bazı durumlarda yüksek meblağlara ulaşabileceğini, sürecin haciz işlemleri ve “resmî belgede sahtecilik” suçlamasıyla açılacak davalara kadar ilerleyebileceğini ifade ediyor.

'HATIR SİGORTASI' KONUSUNDA UYARI

Uzmanlar, fiilen çalışılmayan bir iş yerinde sigortalı görünmenin ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor. Bu nedenle emeklilik için yasal seçeneklerin tercih edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

SGK’nın denetimlerini artırarak sürdürmesi beklenirken, yurttaşlara e-Devlet kayıtlarını düzenli kontrol etmeleri ve şüpheli durumlarda ilgili kurumlara başvurmaları tavsiye ediliyor.