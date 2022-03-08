6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip İstanbul'da
TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü ile düzenlenen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, uzun yolculuğun ardından İstanbul'a geldi.
TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, uzun yolculuğun ardından İstanbul'a geldi.
İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplayan 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi lojistikten sorumlu sefer lider yardımcısı Özgün Oktar, 2'si yabancı olmak üzere 20 araştırmacının 14 projeyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Oktar, 46 günlük bir sürenin sonunda tekrar yurda döndüklerini dile getirerek, "Yaklaşık iki ton kargomuz bilimsel araştırma ekipmanlarımız ve diğer lojistik malzemelerimiz kıtaya ulaştırıldı. Kıtada 33 günlük bir çalışma ile beraber bütün planlanan çalışmaları tamamlamış olduk." ifadelerini kullandı.
6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Bilimden sorumlu sefer lider yardımcısı Doç. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu ise bu sene 14 proje gerçekleştirildiğini belirterek, "Canlı bilimleri, fiziki bilimler, yer bilimleri ve astronomi üzerine çalışmalarımızı götürdük. 14 gün boyunca çalışmalar devam etti. Daha sonra 2 gün Dismal Adası'nda çalışmalarımızı tamamladık." dedi.
Bugüne kadar 60'ın üzerinde proje tamamlandığını anlatan Yavaşoğlu, "86 tane yayınımız var. Antarktika'da ülkeler arasında düşündüğümüz zaman oldukça yüksek bir oran. Bu sene de canlı birimleri üzerine özellikle hocalarımızın verimli bir çalışma yaptığını söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.
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