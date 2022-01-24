Türkiye'nin 'Beyaz Kıta'ya düzenlediği 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi yola çıktı

24 Ocak 2022 Pazartesi, 10:33

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda sürdürülen Antarktika çalışmaları kapsamında, yeni projeler ve yeni sefer katılımcıları ile gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 14.10'da İspanya'nın başkenti Madrid'e hareket etti. Ekip, buradan yapacakları 4 aktarmanın ardından Antarktika'ya ulaşacak.

Sefer ekibini havalimanından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, sefer koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünden araştırmacılar uğurladı.

Yaklaşık 1,5 ay sürecek seferde Kovid-19 önlemleri nedeniyle Santiago ve Puerto Williams'da karantinada kalacak ekip, Beyaz Kıta'nın zor koşullarında bilimsel çalışmalarını tamamlayacak.

EKİP 14 PROJE KAPSAMINDA DETAYLI ARAŞTIRMA YAPACAK

Türkiye'de 2017'den beri düzenlenen Ulusal Kutup Bilim Seferleri, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda sürdürülüyor.

Sefer ekibi, yer bilimleri, canlı bilimleri gibi farklı alanlardaki 14 proje kapsamında, detaylı araştırmalar yapacak. Söz konusu projeler, 29 kurumun iş birliğinde yürütülecek.

Portekiz ve Bulgaristan'dan birer araştırmacı da sefer ekibinde yer alacak.

Anadolu Ajansı da yapacağı yayınlarla sefer ekibinin çalışmalarını ve bu serüvenini aktaracak.

SEFERE "MİLLİ TEKNOLOJİ" DAMGASI

6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde "Milli Teknoloji Hamlesi" ruhuyla yerli imkanlarla geliştirilen birçok teknolojik ürün de test edilecek.

ASELSAN, sefer ekibinin iletişim ihtiyacını karşılamak için telsiz ve modüler mobil tekrarlayıcı telsiz temin etti.

Bölgenin sert hava koşulları analiz edilerek geliştirilen bu ürünler, ekibin birbirleriyle ve istasyonlarla yapacağı iletişimi güçlendirecek.

Şirket tarafından geliştirilen diğer bir ürün taşınabilir hibrit güç destek birimi de elektrik altyapısının olmadığı Antarktika'da bilim insanlarına enerji desteği sağlayacak.

TÜRKSAT'ın "uydu telefonları" ve BGAN cihazları araştırmacılara telefon ve internet hizmeti sağlayacak.

HAVELSAN'ın sefer için ürettiği ve kutup çalışmaları için yeni özellikler ve donanımlar eklenen GNSS alıcısı, araştırmacılara gerçek zamanlı konum, hız ve zaman bilgisi ile kesintisiz çalışma performansı sunacak.

TÜBİTAK SAGE de geliştirip ürettiği ısıl pil teknolojisiyle zorlu Antarktika koşullarında araştırma ekibine kolaylık sağlayacak.