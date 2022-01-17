7,5 milyon galaksi içeren en büyük 3D kozmik harita yayınlandı
Çinli gökbilimcilerin de aralarında bulunduğu uluslararası bir ekip, evrenin en çok ayrıntısını içeren en büyük 3 boyutlu haritasını yaptı. Böylece insanın, evrenin genişlemesini, galaksi oluşumunu ve evrimini anlamasına bir adım daha yaklaşıldı.
Çin Bilimler Akademisi'nin (CAS) en son basın açıklamasına göre, araştırmacılar 7,5 milyondan fazla galaksiyi kataloglayarak Sloan Dijital Gökyüzü Araştırması tarafından yapılan bir önceki en büyük galaksi araştırmasını geride bıraktı.
Bununla birlikte yayınladıkları çarpıcı resimde merkezdeki Dünya ve en uzaktaki galaksiler 10 milyar ışık yılı mesafede çizildi. Bu, 2026 yılına kadar 35 milyondan fazla galaksinin spektrumunu elde etmeyi amaçlayan beş yıllık görevlerinin yalnızca yüzde 10'unu oluşturuyor.
CAS'ye bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevi'ndeki Çinli bilim insanları, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İngiltere ve Fransa'dan uluslararası meslektaşlarıyla birlikte 2021 yılının Ocak ayında evrenin devasa bir 2D haritasını yayınlamıştı.
Araştırmacılar, 2D harita üzerinden Dünya'dan ne kadar uzakta olduklarını tahmin etmek için bu galaksilerin yaydıkları radyasyon dalga boyundaki artışları gözlemlemeye başladı.
Araştırmacılar, büyük ölçekli radyasyon dalga boyundaki artışa dair gözlemlerin galaksilerin yerlerini anlamaya yardımcı olabileceğini ve evrenin genişlemesiyle sonuçlanabilecek karanlık enerjinin doğasını ortaya çıkarabileceğini söyledi.
Fotoğraf: Araştırmanın ilk birkaç ayındaki galaksilerin 3D haritasında (sağda), merkezdeki Dünya ve en uzaktaki galaksiler 10 milyar ışık yılı mesafede çizildi. (Resim araştırma ekibi tarafından temin edilmiştir)
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