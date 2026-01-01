Fatih’te kahreden bebek ölümü: 2 aylık bebek açlıktan hayatını kaybetti

İstanbul’un Fatih ilçesinde, 2026 yılının ilk gününde, yürekleri dağlayan bir bebek ölümü yaşandı. Henüz 2 aylık olan bebek, açlık nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın detayları, acil yardım hattına gelen ihbarla ortaya çıktı. Bebek, doğduğunda 3 kilo 200 gramdı ancak ölümünden önceki tartımı yalnızca 2 kiloya düşmüştü.

"BEBEĞİM NEFES ALMIYOR"

31 Aralık akşamı, 19 yaşındaki anne Y.Y., acil yardım hattını arayarak "Bebeğim nefes almıyor" diyerek yardım istedi. Eve gelen sağlık ekipleri, tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı. Bebeğin cansız bedeni, 2 ayda ciddi şekilde zayıflamış ve gelişim göstermemişti.

"3 GÜNDÜR BESLEMEDİK"

Genç anne Y.Y., polise verdiği ifadede, “Son 3 gündür bebeği beslemedik. Bebeğim dün öldü” diyerek olayın korkunç boyutunu itiraf etti. Bu açıklama, olayın sadece bir ihmal değil, ciddi bir suç olduğunu gözler önüne serdi.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINDA

Anne Y.Y. ve imam nikahlı eşi ile birlikte, Y.Y.'nin anne ve babası da dahil olmak üzere toplam 4 kişi gözaltına alındı. Savcılık, bebek ölümünü "kasten öldürme" olarak değerlendirdi ve şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.