15.01.2026 21:15:00
Haber Merkezi
Aktif soğutma sistemli ilk ince oyun telefonu RedMagic 11 Air tanıtılacak

Oyun oynama odaklı geliştirilen telefonların soğutma sistemleri iyi bile olsa çok hantal ve kalın tasarımlara sahip oluyorlar. Nubia'nın aktif soğutma sistemli ilk ince oyun telefonu RedMagic 11 Air bu soruna çözüm olarak sunulacak.

Uzun bir süredir oyun telefonlarına yönelik ürünlerin sayısında bir azalma vardı. Gerek premium segmentte olan akıllı telefonların yüksek performans sunması gerekse mobil oyun tarafının biraz daralmasıyla talebin düşmesi yeni ürünlerin tanıtılmasının önüne geçmişti.

Nubia ise aktif soğutma sistemli ilk ince oyun telefonu olan RedMagic 11 Air'ı 20 Ocak'ta tanıtmayı planlıyor.

Telefonun hem ince hem aktif soğutma sistemine sahip olmasının yanında piyasadaki modellere göre daha uygun fiyatlı olması bekleniyor. Telefonun tanıtım görselleri ve tarihi aynı zamanlarda duyuruldu.

RedMagic 11 Air'da yer alan soğutma sistemi Wind Chaser 4.0 olarak adlandırılıyor. Telefon modeli, RedMagic 11 Pro Plus modeliyle aynı hız olan 24 bin RPM'e ulaşabiliyor. Aynı zamanda hava soğutma sisteminde havacılık sınıfı alüminyum tercih edilmiş.

Telefonla ilgili her ayrıntı ve fiyatı 20 Ocak'taki tanıtımın ardından belli olacak.

