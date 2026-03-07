Orta Doğu’da savaş tırmanıyor: Tahran vuruldu, Tel Aviv’de patlamalar

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’daki hedeflere yönelik “geniş çaplı bir saldırı dalgası” başlattığını açıkladı.
Açıklama, İran devlet televizyonunun kentin farklı noktalarında patlamalar meydana geldiğini duyurmasının ardından geldi.
İran devlet medyasına göre cumartesi gününün ilk saatlerinde Tahran’da hava saldırıları düzenlendi.
Kentin doğu ve batı kesimlerinde patlama sesleri duyulurken gökyüzüne duman yükseldiği bildirildi.
Sosyal medyada paylaşılan ve CNN tarafından konumu doğrulanan görüntülerde, Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nın saldırılar sonrası alev aldığı görüldü.
İRAN'DAN FÜZE SALDIRISI
İsrail ordusu ise İran’dan İsrail’e doğru yeni bir füze saldırısı tespit edildiğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için devreye girdiği belirtildi.
İsrail’de risk altındaki bölgelerde yaşayanlara cep telefonları üzerinden uyarı mesajları gönderildiği aktarıldı.
İran’dan fırlatılan füzelerin ardından Tel Aviv’de art arda patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
CENTCOM: 3 BİNDEN FAZLA HEDEF VURULDU
Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), geçen hafta sonu başlatılan “Epic Fury” operasyonu kapsamında İran içinde 3 binden fazla hedefin vurulduğunu duyurdu.
CENTCOM’un açıklamasına göre saldırılarda balistik füze tesisleri, Devrim Muhafızları komuta merkezleri ve askeri iletişim altyapısı hedef alındı.
Açıklamada ayrıca saldırılarda 43 İran gemisinin hasar gördüğü ya da imha edildiği belirtildi.