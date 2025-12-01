Apple'ın eskiyenler listesine yeni bir iPhone daha girdi

Apple, eskiyen ya da tamamen üretimden kaldırılan ürünler gibi listeler yapıyor. Bu listeye zaman zaman iPhone'lar zaman zamansa Mac'ler girebiliyor. Yeni ürünler çıkmaya devam ettikçe, her Apple ürünü bir gün bu listelere girecek.

Küçük ekranlı ve daha az özellik sunulan iPhone SE serisinin ilk nesline sahip olan kişiler artık küresel olarak Apple mağazalarında destek alamayacak.

Birinci nesil iPhone SE'nin üretimi 2018 yılında durdurulmuştu.

Apple bir ürünün satışının durdurulmasının üzerinden 7 yıl gibi bir süre geçtikten sonra o cihazı artık eski olarak kabul ediyor.

iPhone SE'nin ardından ikinci nesil 2020'de üçüncü nesil iPhone SE modeli ise 2022'de tanıtılmıştı. iPhone serisi artık yerini yeni modellere bıraktığı için artık üretilmiyor.