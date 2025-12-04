İl olmaya aday ilçeler belli oldu: İzmir’in dört ilçesi plaka hazırlığında!

Türkiye’de uzun süredir tartışılan il olacak ilçeler konusu, Konuşan Haritalar adlı uygulamanın gerçekleştirdiği yeni bir çalışmayla yeniden şekillendi. Nüfus, ekonomik büyüklük, sanayi kapasitesi, ulaşım ağları, coğrafi konum ve bölgesel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak hazırlanan çalışmada yapılan güncellemeyle listeye 5 yeni ilçe daha eklendi ve il olma potansiyeli taşıyan ilçe sayısı yükseldi. İzmir’de il olma potansiyelleri yüksek ilçeler Torbalı, Bergama, Ödemiş ve Aliağa olarak belirlendi.

SANAYİLEŞME, NÜFUS VE STRATEJİK KONUM

Sözcü’nün haberine göre uzmanlar, Türkiye’nin bazı bölgelerinde artan nüfus ve genişleyen şehirleşmenin, mevcut illerin yükünü artırdığını ve yeni idari yapılanmalara ihtiyaç doğurduğunu ifade etti. Özellikle sanayileşme, liman ticareti, turizm ve stratejik konum gibi kriterler, aday ilçelerin belirlenmesinde etkili olurken yapılan çalışma, hem Marmara hem Ege hem de Akdeniz kuşağında yoğunlaşan güçlü adaylara işaret etti.

Listede İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi yüksek nüfus barındıran şehirlerin öne çıkması dikkat çekti. Bazı ilçeler uzun süredir kabul gören il olma potansiyeli ile çalışmada kendine yer bulurken bazıları da hızlı büyüme ve artan ekonomik etkileriyle listeye bu yıl girmeyi başardı.

İL OLMA POTANSİYELİ EN YÜKSEK İLÇELER

• LÜLEBURGAZ

• ÇERKEZKÖY

• SİLİVRİ

• ÇORLU

• TUZLA

• KAPAKLI

• GEBZE

• ÇAYIROVA

• DARICA

• EREĞLİ

• BANDIRMA

• MUSTAFAKEMALPAŞA

• İNEGÖL

• TAVŞANLI

• EDREMİT

• BERGAMA

• SOMA

• ALİAĞA

• AKHİSAR

• SALİHLİ

• TORBALI

• ÖDEMİŞ

• NAZİLLİ

• ALAŞEHİR

• SÖKE

• KUŞADASI

• MİLAS

• BODRUM

• FETHİYE

• SERİK

• MANAVGAT

• ALANYA

• POLATLI

• EREĞLİ

• ERDEMLİ

• SİLİFKE

• CEYHAN

• İSKENDERUN

• VİRANŞEHİR

• MİDYAT

• SİLOPİ

• ERCİŞ

• DOĞUBAYAZIT