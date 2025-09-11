Apple, iPhone 17 serisi için çapraz askı aksesuarını da tanıttı! Ne işe yarayacak?

Apple, yeni iPhone 17 serisini tanıttı. Dört farklı modelden oluşan telefon serisi için yeni bir de taşıma aparatı tanıtıldı. Çapraz askı olarak adlandırılan bu yüzde 100 geri dönüştürülmüş PET kumaştan yapılan kayışlı aksesuar Türkiye'de 3 bin 499 TL'ye satışa çıktı.

Kısa sürede eleştirilen bu aparat tıpkı yıllar önce Apple'ın çıkarttığı 1000 TL'lik parlatma beziyle benzer bir akıbeti yaşayabilir yorumlarını yaptırıyor. Parlatma bezi özellikle fiyatı sebebiyle çok eleştirilmişti.

Ürün paslanmaz çelik sürgülü bir mekanizmaya sahip ve esneyebilen yapısıyla kayış uzunluğu kişiye göre ayarlanabiliyor. Ürün 10 farklı renk seçeneği ile sunuluyor.

Bu aksesuarın telefonu daha rahat taşımayı sağlayacağı ve özellikle turistik olarak gidilen seyahatlerde gezmeyi daha güvenli hale getireceği söyleniyor.