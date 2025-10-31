Apple, ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apple, yılın son çeyrek sonuçlarına göre 102 milyar dolar gelir etmeyi başardı.

Dünyanın en değerli şirketlerinden olan Apple son çeyrek raporuna yönelik verilerini açıkladı. Şirket son çeyrekte 102 milyar dolarlık gelir elde etti. Net kar ise 27,5 milyar dolar oldu. 

Apple, iPhone satışlarından 49 milyar dolar, Mac satışlarından 8,73 milyar dolar ve iPad satışlarından ise 6,95 milyar dolar gelir elde etti. Giyilebilir ürünler, akıllı ev sistemleri ve diğer ürünlerden ise 9 milyar dolar gelir elde etti.

iPhone 17 serisine olan talebin yüksek olması sayesinde şirket açıkladığı gelirle son çeyrekte rekor da kırdı.

